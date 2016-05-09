За сутки в зоне АТО погибли двое военных, четверо были ранены – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки, к сожалению, двое украинских военнослужащих погибли, еще четверо бойцов были ранены", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что силы АТО понесли потери на Луганском и Донецком направлении.

"На Луганском направлении, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва на растяжке погиб один военный, двое получили ранения. На Донецком направлении около Авдеевки один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Неподалеку в Авдеевке двое парней были ранены в результате вражеских обстрелов", - сказал он.

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Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Луганском направлении незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины один раз, в Донецком направлении за сутки произошло две вражеские провокации.

Как сообщал УНИАН, утром 9 мая возле села Крымское в Луганской области во время патрулирования на растяжке, установленной террористами, подорвались военнослужащие вооруженных сил Украины.