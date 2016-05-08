В Мариуполе накануне праздников СБУ предотвратила диверсию

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили диверсию, которой террористы планировали отметить «годовщину захвата боевиками административного здания Мариупольского горотдела полиции».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители на замороженной строительной площадке, в полупостроенном помещении обнаружили тайник с взрывчаткой и боеприпасами. Из тайника были изъяты 80 килограммов пороха, 600 граммов тротила, 2 электродетонатора, 9 гранатометов РПГ-26 и РПГ-22, а также 16 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, почти 2,5 тыс. патронов разных калибров.

По оперативной информации, тайник предназначался диверсантам для совершения террористических актов в День памяти и примирения и в день 71-й годовщины Победы над нацизмом, а также для «празднования годовщины захвата боевиками здания Мариупольского горотдела полиции».

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.