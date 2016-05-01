Позиции ВСУ в зоне АТО укреплены на 99% - штаб

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" спикер штаба АТО Антон Миронович.

"Если говорить о наших позициях, то могу сказать, что фактически на 99% наши позиции прочны и фортификационно оборудованы в полном объеме, позволяют выполнять те задачи, которые возложены на наших бойцов", - заявил он.

Миронович также рассказал, что украинские военные в отсутствие обстрелов помогают в восстановлении разрушенной боевиками инфраструктуры.

"Если говорить о разрушенной боевиками инфраструктуре Донбасса, то когда боевики незаконных вооруженных формирований дают нам возможность, мы не теряем ни минуты, чтобы помочь местным жителям восстановить газоснабжение, водоснабжение", - сообщил спикер АТО.

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По его словам, накануне пасхальных праздников было восстановлено несколько школ и детсадов.

"Восстановление инфраструктуры остается одним из приоритетных вопросов наряду с защитой Родины от внешнего врага", - сказал он.

Напомним, боевики на Донбассе в воскресенье придерживались "режима тишины" и не обстреливали позиции сил АТО.