Штаб АТО рассказал о пасхальном затишье на Донбассе (видео)

Об этом заявил спикер штаба АТО майор Антон Миронович в видеовыступлении, обнародованном в Facebook.

"Сегодня, в день святого Воскресения Христова, боевики пророссийских НВФ впервые за достаточно длительный период времени не прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников. Однако, несмотря на снижение боевой активности противника, воины сил АТО бдительно стоят на своих позициях, находятся в полной готовности дать достойный отпор врагу", - отметил он.

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Миронович добавил, что накануне Пасхи военнослужащие Вооруженных сил Украины приняли участие в многочисленных предпраздничных акциях, а также продолжают выполнять задания по оказанию помощи мирным жителям вдоль всей линии разграничения. В частности, местным были доставлены тонны гуманитарных грузов, выполнены работы по восстановлению объектов инфраструктуры.

Сегодня вместе с верующими в разных населенных пунктах Донбасса украинские воины приняли участие в богослужениях, святили куличи, обменивались пасхальными подарками и молились за мир в Украине и победу, отметил Миронович.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали режим прекращения огня с 30 апреля.

Однако сегодня боевики нарушали договоренности.