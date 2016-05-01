Эксперт назвал направления военной угрозы для Украины

Такое мнение высказал в интервью ONLINE.UA военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, комментируя ситуацию на Донбассе.

По его словам, это определяется количеством личного состава и населения, которые вовлечены в конфликт.

Так, по мнению эксперта, ход боевых действий напоминает замороженный конфликт, подобный Абхазии или Приднестровью.

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"Позиция украинской стороны заключается в том, чтобы максимально заблокировать все возможные направления, откуда может идти военная угроза: ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированных боевиками и Россией, — Ред.), крымское, приднестровское и белорусское направления. Это потенциальные угрозы", - подчеркнул Згурец.

Он рассказал, что пока РФ не использует авиацию, Украина способна блокировать атаки из оккупированных районов.

Ранее анонимный военный эксперт заявлял, что в случае осложнения ситуации на оккупированном боевиками Донбассе украинское военное командование задействует второй эшелон.