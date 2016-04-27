Миссия ОБСЕ сообщила о четырех убитых гражданских на пункте пропуска "Еленовка"

Об этом говорится в сообщении миссии в соцсети. В миссии проинформировали, что наблюдатели прибыли на блокпост в Еленовке ориентировочно в 10 утра в связи с сообщениями в СМИ относительно смертельного инцидента на этом контрольно-пропускном пункте.

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На месте наблюдатели провели анализ 8-9 воронок. "В соответствии с предварительным анализом, три транспортных средства были повреждены, четверо гражданских лиц были убиты, и неподтвержденное количество людей получили ранения", - говорится в сообщении.

В миссии отметили, что детали наблюдения будут внесены в следующий отчет.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе АТО заявили о провокациях боевиков, которые распространяют информацию о гибели людей на КПП "Еленовка".