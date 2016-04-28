В Саратове россияне готовят артиллеристов для подразделений "ДНР"

В Саратове региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ готовит артиллеристов для отправки на Донбасс. Об этом УНИАН сообщили в штабе АТО.

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По данным штаба, обучение происходит на базе саратовской военной части № 50661. Там проводится спецподготовка и обучения отдельных курсантов 4-5 курсов, которых в дальнейшем планируют направить в артиллерийское подразделение "1 АК МО ДНР", а затем непосредственно в подразделение "реактивной артиллерии ДНР "Кальмиус".

"Основная специализация этих "выпускников" - это использование артиллерийского вооружения крупного калибра, в т.ч. РСЗО "Ураган", - добавляют в штабе АТО.

Как сообщалось украинская разведка зафиксировала очередную поставку боевикам вооружения и военной техники с территории России - вогнеметної системы "Буратино" и "Градов".