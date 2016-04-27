Россия перебросила боевикам "ЛНР" огнеметную систему "Буратино" - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в Свердловск (территория Свердловского ремонтно-механического завода) по железной дороге была перемещена тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» и три 122-миллиметровых РСЗО «Град».

Читайте такжеВ Джанкое российские военные отрабатывают захват важнейших объектов на юге Украины - разведка

Кроме того, установлено, что в подразделениях противовоздушной обороны 1 АК (Донецк) вооруженных сил РФ выполняют задачи военнослужащие из состава 1 дивизии ПВО армии 45 (Североморск) ВВС и ПВО ВС РФ.

Украинская сторона предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии в Донецке танков, САУ и 122-миллиметровых РСЗО «Град».