За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди наших воинов нет. Двое получили ранения. Это произошло на Донецком направлении под Зайцево и Авдеевкой», - сказал Лысенко.

Он отметил, что на Донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов, четыре из которых – минометные.

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На Мариупольском направлении места наибольшей активности оккупантов – Березовое и Широкино. На этом направлении в сторону украинских позиций враг открывал огонь 10 раз.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины четыре раза. В Счастье зафиксирован вражеский минометный обстрел, вблизи Трёхизбенки несколько раз фиксировалась стрельба.