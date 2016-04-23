Тука: Станицу Луганскую и Трёхизбенку снова обстреляли

«Снова обстрелы. Снова Станица Луганская и Трехизбенка. Пострадавших нет», - отметил в своем сообщении на Facebook Тука.

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Как сообщал УНИАН, ситуация на востоке Украины продолжает оставаться напряженной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

Боевики незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины, применяя против сил АТО запрещенное оружие. Количество обстрелов украинских подразделений по сравнению с аналогичным периодом минувших суток уменьшилось с 30 до 19.

«Из минометов калибра 82 мм пророссийскими наемниками было нанесено 5 огневых ударов. Три из них - по защитникам Авдеевки, по одному - в районах Счастья и Зайцево.

Во время обстрелов позиций вблизи Трёхизбенки, Широкино и Березового враг использовал автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, с целью обороны украинские военнослужащие вынуждены были 9 раз открывать ответный огонь.