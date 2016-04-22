Разведка назвала имена российских офицеров, которые вывозят с Донбасса украденные авто

Их имена назвали в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Так, на должности заместителя командира 3 омсбр (Горловка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону, Россия) ВС РФ с марта 2015 г. находится полковник Волыхин Владимир Павлович, 01.07.1975 г.р. Отмечается, что он - участник 1-й и 2-й "чеченских кампаний" и контртеррористической операции в Дагестане.

Кроме того, на должности заместителя командира по вооружению 3 омсбр (Горловка, Украина) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону, Россия) ВС РФ с мая 2015 г. находится майор Стрюк Юрий Владимирович, 16.11.1981 г.н. Он - участник вооруженной агрессии России против Грузии на временно оккупированных территориях Южной Осетии 2008 г.

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Дополнительно разведкой установлено, что полковник ВС РФ В.Волыхин и майор ВС РФ Ю.Стрюк имеют отношение к переправке дорогих автомобилей, угнанных на временно оккупированных территориях Донбасса в Ростовскую область.

Также майор ВС РФ Ю.Стрюк использует возможности отдельной ремонтной роты бригады для перекраски и переоборудования похищенных автомобилей, а также изменения агрегатных и кузовных номеров.

Разведка отмечает, что в обязанности полковника ВС РФ В.Волыхина входят вопросы прикрытия преступной деятельности, организации безопасности и сопровождения автомобилей до границы Украины с Россией и договоренности с потенциальными покупателями.

Напомним, 21 апреля разведка разоблачила очередную группу офицеров ВС РФ на Донбассе, которые непосредственно сопровождают перевозки вооружения, боеприпасов и боевых взрывчатых веществ через неконтролируемый участок российско-украинской границы.