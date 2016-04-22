За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных
13:11, 22 апреля 2016Война
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За сутки в зоне АТО вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое бойцов получили ранения.
За минувшие сутки погибших не стоит / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, двое были ранены. Это произошло в Верхнеторецком в результате обстрела со стороны врага», - отметили в СНБО
За минувшие сутки боевики осуществили 30 обстрелов позиций сил АТО, 7 из которых из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четыре военнослужащих.
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