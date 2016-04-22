За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, двое были ранены. Это произошло в Верхнеторецком в результате обстрела со стороны врага», - отметили в СНБО

За минувшие сутки боевики осуществили 30 обстрелов позиций сил АТО, 7 из которых из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четыре военнослужащих.