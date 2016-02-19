Первый в новом году путинский "гумконвой" привез на Донбасс просроченные консервы и книги неизвестного содержания
В период с 5.55 до 6.50 18 февраля через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало две колонны "гумконвою" в составе 101 автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе украинских пограничников.
Отмечается, что перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Кроме того, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций. Все грузовики были загружены лишь на треть.
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Особенностью этого "гумконвоя" стала несоответствие характера груза до указанного в ноте МИД РФ. В частности, не были указаны книги неизвестного содержания, промышленные электростанции и генераторы, строительные электроинструменты.
Еще одной особенностью было то, что мясные и рыбные консервы оказались просроченными, поскольку их срок годности указан 2 года, а дата изготовления – 2012 год. На коробках с мясными тушенками также была нанесена маркировка "хрупкий груз, не переворачивать". Кроме того, российская сторона отказалась предоставлять информацию о содержании книг, которые перевозились.