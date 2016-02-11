Чтобы с наблюдателями "ничего не произошло": главарь "ДНР" назвал "цель" блокирования работы ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Пушилин сказал на пресс-конференции в Москве.

"Угроза безопасности СММ ОБСЕ заставляет лиц ответственных на какой-то период закрывать перемещение (наблюдателей миссии)", - сказал Пушилин.

По словам террориста, если "они будут перемещаться везде, то могут попасть под обстрел украинской стороны".

Пушилин утверждает, что работа миссии ОБСЕ блокируется, "чтобы с ними (сотрудниками) ничего не случилось".

Пушилин также заявил, что боевики готовы способствовать открытию постоянных пунктов СММ в оккупированных ими городах Дебальцево и Горловка, что позволит сотрудникам миссии наблюдать за ситуацией без "дополнительных перемещений".

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Как сообщал УНИАН, 22 января постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич признал факт недопуска представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе, через которую Россия направляет в захваченные части Донецкой и Луганской областей боевиков, оружие, военную технику и боеприпасы.

2 февраля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметила необходимость обеспечить долгосрочный доступ для наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта на Донбассе, в том числе к государственной границе Украины на временно оккупированной территории.

По словам Зайберта, канцлер заявила, что Россия «должна оказать влияние на сепаратистов» в этих вопросах.