Аналитик Stratfor: На Донбассе - около 10 тысяч российских военных

Об этом в интервью "Апострофу" заявила старший аналитик по Евразии и странам бывшего СССР американской компании Stratfor Лорен Гудрич.

"По имеющейся у нас информации, Россия сконцентрировала около 40 тыс. военнослужащих возле границы с Украиной. Но эти люди находятся на территории РФ. В НАТО подтверждают эту информацию. Что же касается их численности на территории Украины, то точную оценку дать очень сложно. По последним данным, на Донбассе насчитывается от трех до четырех бригад российских военных. Это значит, что на востоке Украины их около 10 тыс.", - заявляет Гудрич.

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Как сообщал УНИАН, на Донбассе по состоянию на 31 марта в результате боевых действий погибли 675 кадровых российских военнослужащих.