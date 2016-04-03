На Донбассе погибли 675 кадровых российских военных – волонтеры

На Донбассе по состоянию на 31 марта в результате боевых действий погибли 675 кадровых российских военнослужащих.

Об этом говорится в отчете волонтеров "Груз-200 из Украины в Россию", сообщают "Новости Донбасса".

Личности еще 240 российских военных, погибших на Донбассе с начала конфликта, полностью не установлены.

Также с начала боевых действий на востоке Украины погибли 12 журналистов, а 840 человек, которые воюют на стороне незаконных группировок "ЛНР" и "ДНР" считаются без вести пропавшими, отмечают волонтеры.

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Кроме того, по данным "ДНР", погибли 25 сотрудников медицинского персонала и 444 боевика.

"В обновленном списке - поименный список убитых на Донбассе, установленных группой "Груз-200 из Украины в Россию", зафиксирован 2241 убитый наемник по состоянию на 31 марта. Это те, кто обнаружен и зафиксирован поименно или по позывным. Общее количество убитых на Донбассе наемников уже достигло 25 тыс. человек ", - заявляют волонтеры.