Разведка: за минувшие сутки на Донбассе уничтожены семеро российских военнослужащих

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"17 апреля погиб один и получили ранения трое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 армейского корпуса (АК) (Донецк) ВС РФ, которые действовали в составе диверсионно-разведывательных групп, а в результате подрыва боекомплекта в районе населенного пункта Первомайское погибли шестеро военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) ВС РФ", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики заметили, что сохраняется активность противника на Донецком направлении.

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Также они сообщают, что с целью усиления боевых возможностей тактической группы, развернутой в Ясиноватой, противник провел перегруппировку сил. С переднего края выведены основную часть подразделений 11 отдельного мотострелкового полка, размещенного в Макеевке, 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ для восстановления боеспособности (общие потери полка с начала марта составляют более 100 военнослужащих). Передовые позиции врага усиленно подразделениями отдельных мотострелковых бригад 1 армейского корпуса ВС РФ в Горловке, Макеевке и Донецке.

"В течение суток зафиксировано 79 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2, БМП, ПТРК, 122-миллиметровых артиллерийских систем и 120/82-миллиметровых минометов, из них два - Станица Луганская, (Новоайдарский направление); два - Крымское, Новоалександровка (Северодонецкий направление); 13 - Новозванівка, Луганское, Зайцевое, Майорськ, Ленинское (Славянский направление); 46 - Верхньоторецьке, Новоселовка, Авдеевка, Опытное, Шахта Бутовка, Пески, Невельське, Красногоровка, Марьинка (Донецкое направление); шесть - Тарамчук, Березовое, Старогнатівка (Волновахский направление); 10 - Лебединское, Широкине (Мариупольский направление)", - говорится в сообщении.

Разведчики заявляют, что в ближайшее время противник планирует активизировать обстрелы позиций украинских сил (в том числе с применением артиллерии) в районах Авдеевки, Песков, Красногоровки и Марьинки.