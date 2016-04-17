Под Песками в ходе обстрела боевиков ранены двое волонтеров - полиция

Как сообщили УНИАН в Красноармейском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области, ночью в Селидовское отделение полиции из больницы поступило сообщение о том, что из зоны проведения боевых действий к ним доставили двух жителей Киевской области с огнестрельными ранениями, полученными в результате обстрела в районе села Пески.

Читайте такжеНа Донбассе погибли 675 кадровых российских военных – волонтерыДля выяснения всех обстоятельств в больницу была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что пострадали двое мужчин 36 и 37 лет, которые являются волонтерами. Они направлялись на микроавтобусе в село Водяное. В районе с. Пески попали под гранатометний обстрел. В результате один из них получил огнестрельное ранение плеча, другой - огнестрельное ранение грудной клетки.

Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса.