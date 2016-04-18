Разведка предоставила миссии ОБСЕ данные о местах размещения боевиками тяжелого вооружения

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Украинская сторона предоставила информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии 122-миллиметровых РСЗО "Град", самоходных артиллерийских установок (САУ), артиллерийских систем калибра более 100 мм и танков в районах Горловки, Макеевки, Патриотического и Любовки", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.