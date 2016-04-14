Боевики на Донецком направлении резко увеличили количество обстрелов из тяжелого вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"На Донецком направлении противник резко увеличил количество обстрелов из тяжелого вооружения. В частности, враг 22 раза применил минометы (выпущено около 150 мин), трижды – бронетехнику, дважды – 152-миллиметровую артиллерию (выпущено около 20 снарядов). Обращаем ваше внимание, что нередко враг ведет огонь сразу из нескольких видов тяжелого вооружения одновременно. Спокойных участков на фронте нет. Силы АТО регулярно и эффективно ведут ответный огонь", - сказал Мотузяник.

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По его словам, наиболее мощные перестрелки произошли севернее Горловки, на участке фронта Горловка – Ясиноватая, западнее и южнее Авдеевки.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 63 вражеских обстрела (каждый второй – из тяжелого вооружения)", - сказал Мотузяник.

В то же время на Мариупольском направлении по сравнению со вторником, 12 апреля, в среду было несколько спокойнее. Эпицентром боевых действий стала Марьинка, где зафиксирован ряд вражеских снайперских обстрелов. Южнее, вблизи Новогнатовки и Водяного противник применил 120-миллиметровые минометы. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 13 вражеских обстрелов.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины вблизи Трехизбенки и Золотого. Всего произошло 4 вражеских обстрела, из них один минометный.

Мотузяник отметил, что, по информации разведчиков, 12-13 апреля под Авдеевкой был уничтожен один и ранены трое оккупантов из состава так называемого «11-го отдельного мотострелкового полка» (Макеевка), 3-й (Горловка) и 100-й (Донецк) отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса» – бандформирования «ДНР».