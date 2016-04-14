Два года назад на Донбассе началась АТО (видео)
Ровно 2 года назад, 14 апреля 2014 года, Турчинов утвердил решение СНБО о проведении антитеррористической операции на востоке Украины.
"Постановляю ввести в действие решение СНБО от 13 апреля "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины", - отмечалось в тексте его указа.
Кроме того, 13 апреля после окончания заседания СНБО Турчинов в телеобращении к украинскому народу сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.
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"Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины", - сказал, в частности, Турчинов.
Кроме того, тем из террористов, кто сложит оружие и покинет восторженные административные здания в городах на востоке Украины до утра 14 апреля, будут предоставлены гарантии неприменения против них соответствующего наказания за совершенные действия, подчеркнул он.
Ранее в ООН заявили, что за время конфликта на Донбассе более 9 тыс. человек были убиты и более 21 тыс. - ранены. В моргах Украины - около тысячи неопознанных тел.