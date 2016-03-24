ООН озвучила обновленные данные о жертвах войны на Донбассе и заявила об угрозе срыва "режима тишины"

Как говорится в сообщении Центра новостей ООН, об этом заявил помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович, выступая в Женеве на 31-й сессии Совета ООН по правам человека.

Шимонович сообщил, что за время конфликта на Донбассе более 9 тыс. человек были убиты и более 21 тыс. - ранены. В моргах Украины - около тысячи неопознанных тел. В последние месяцы число случаев гибели гражданских лиц несколько снизилось, однако в районе линии соприкосновения люди все еще гибнут в результате артиллерийских обстрелов и взрывов неразорвавшихся боеприпасов, констатировал он.

"Режим прекращения огня на востоке страны, объявленный 1 сентября 2015 года и укрепленный 23 декабря 2015 года "режимом полной тишины", находится под угрозой срыва", - заявил Шимонович.

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По его словам, в последнее время "не наблюдалось широкомасштабных неизбирательных обстрелов жилых районов", однако по обе стороны линии соприкосновения размещается военная техника, что угрожает жизни мирных граждан и нарушает их повседневную жизнь.

Шимонович подчеркнул, что выполнение Минских соглашений - единственная реальная стратегия достижения мира на востоке Украины. Он добавил, что восстановление полного и эффективного контроля украинских властей над частью границы с Российской Федерацией поможет остановить потоки оружия и боевиков из России.

Говоря о тяжелых гуманитарных последствиях конфликта, помощник генерального секретаря сообщил, что на сегодняшний день власти Украины зарегистрировали 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. По информации украинских властей, в моргах страны - около тысячи неопознанных тел.

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Представитель ООН призвал власти Украины и боевиков из самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" обмениваться информацией по идентификации останков и любой информацией о пропавших без вести лицах.

По словам Шимоновича, в наиболее тяжелой ситуации находятся жители территорий, которые контролируются боевиками. Оттуда поступает информация о произвольных задержаниях и пытках.

Представитель ООН рассказал также о том, что из других районов Украины, в том числе Харькова, Одессы, Днепропетровска и Запорожья, в офис по правам человека поступают сообщения об исчезновениях, задержаниях и даже пытках.

Правозащитник выразил обеспокоенность по поводу того, что до сих пор не установлены виновные в гибели людей во время протестов на Майдане. По его словам, затягивание с расследованием подрывает доверие к системе уголовного правосудия Украины.

Помощник генерального секретаря также рассказал о нарушениях прав человека в Крыму.