Боевики активизировались возле Марьинки, самым "горячим" остается Донецкое направление - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают обстрелы украинских военнослужащих используя оружие разного калибра. За минувшие сутки таких эпизодов было 67.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Горячо было на Донецком направлении. Близ Луганского по нашим опорным пунктам враг неоднократно вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. Из минометов разного калибра было нанесено 11 огневых ударов возле Авдеевки и по одному - в районах Невельского, Новгородского, Опытного, шахты Бутовка и Зайцево. Для обстрелов в Песках и Светлодарськой группы боевиков использовали стрелковое оружие и своих снайперов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Мариупольском направлении боевики проявили активность близ Марьинки, где по позициям украинских войск 6 раз стреляли из гранатометов, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия. В районах обороны украинских подразделений в Широкино и Красногоровке они вели огонь из минометов.

"На Луганщине по нашим бойцам в районе Новозвановки боевики использовали зенитные установки и автоматические гранатометы", - заявили в штабе.

В свою очередь украинская армия 10 раз открывала ответный огонь по незаконным вооруженным формированиям и продолжает и в дальнейшем надежно удерживать свои позиции.