Сегодня боевики обстреляли позиции сил АТО около 40 раз – штаб

Боевики в течение дня 37 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Количество сегодняшних обстрелов по позициям украинских воинов остается почти на уровне вчерашнего дня и составляет 37 раз. Пророссийские наемники постепенно повышают свою активность, применяя огневые удары из тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

По данным штаба, «утро началось для защитников наших позиций в Зайцево и Майорске с мощных вражеских обстрелов». Там на протяжении двух часов боевики применили огонь артиллерии калибра 152 мм и 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Общее количество снарядов и мин составило более 300 единиц. «Подтверждением того, что НВФ использовали вооружение крупного калибра против местного населения являются многочисленные свежие воронки на частных усадьбах местных жителей глубиной от одного до полутора метра и в диаметре от 2 до 4 метров», - сообщают в штабе АТО.

Отмечается, что позже значительное количество огневых ударов из минометов было выпущено по Водяному и Талаковке. Кроме оборонительных рубежей украинских сил в промышленной зоне Авдеевки, враг целился в дома мирных жителей, уничтожая дома и автомобили. «Применяя такие негуманные методы, враг преследует цель повысить уровень недовольства местных жителей и спровоцировать недовольство украинской армией», отметили в штабе.

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Также разведкой сил АТО между населенными пунктами Макеевка и Ясиноватая выявлено 4 вражеские гаубицы «Гиацинт» калибра 152 мм. Тяжелое вооружение находится на боевых позициях НВФ на расстоянии около 8 километров от линии разграничения, что является значительным нарушением международных договоренностей. Враг активно использует тяжелое оружие с целью обстрелов рубежей и местных жителей в районах подконтрольным им территорий, подчеркивается в сообщении.