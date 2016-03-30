Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет об огромном количестве нарушений режима прекращения огня в районе Ясиноватой и Авдеевки с обеих сторон линии разграничения.

Как говорится в отчете миссии от 29 марта, опубликованном сегодня, наблюдатели продолжают фиксировать большое количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в основном в районе Ясиноватой и Авдеевки.

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"В районе между контролируемой правительством Украины Авдеевкой (17 км севернее Донецка) и контролируемой «ДНР» Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка) Специальная мониторинговая миссия видела многочисленные нарушения режима прекращения огня. Находясь в неподвижном состоянии в 3 км к западу от Ясиноватой, СММ слышала 135 неопределенных взрывов, 22 всплеска огня и 43 одиночных выстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия со стороны 2-5 км к юго-западу от позиций наблюдателей", - подчеркнули в миссии.

Также наблюдатели отметили, что во время пребывания в Авдеевке наблюдатели слышали один удар от артиллерийского выстрела (из артиллерии калибром 122 мм) и насчитали 15 всплесков огня из крупнокалиберного пулемета в 4-6 км к востоку, юго-востоку от места расположения наблюдателей.