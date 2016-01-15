ОБСЕ: на Донбассе продолжается нарушение режима прекращения огня

Об этом говорится в отчете миссии за 14 января, опубликованном сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия наблюдала ряд нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, миссия отметила продолжающийся обстрел в Горловке и значительное количество нарушений режима прекращения огня на окраинах Коминтерново. В Луганской области СММ осмотрела свежие воронки, которые, по оценке миссии, были вызваны в результате минометного огня", - утверждается в сообщении.

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Так, инструкторы ОБСЕ заявляют, что во время нахождения на автодороги Е58 в 2 км на запад от Широкино (20 км на восток от Мариуполя), между 12:43 и 13:14 они услышали более чем 20 неопределенных взрывов и обмен огнем из зенитной пушки, стрелкового оружия, минометов и артиллерии на расстоянии 5-10 км на северо-восток от занимаемых ими позиций.

В то же время представители миссии заявляют, что, находясь на той же автотрассе, но на расстоянии 500 м неподалеку от контролируемого правительством Украины поселка Лебединское (16 км северо-восточнее Мариуполя), между 13:42 и 14:30 они услышали в целом 38 взрывов (в том числе шесть выходных выстрелов и 16 попаданий от артиллерийского огня). Одновременно в это время миссия насчитала 430 выстрелов и 168 вспышек ведения огня из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и зенитной пушки на расстоянии 5-10 км к северо-востоку от их позиций.

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"Специальная мониторинговая миссия оценивает, что большинство нарушений режима прекращения огня произошло в пределах обширного пространства в районе Коминтерново и Водяного (23 и 19 км на северо-восток от Мариуполя соответственно)", - утверждается в сообщении.