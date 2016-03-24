ООН подтвердила, что на Донбассе воюют иностранцы - от наемников до профессиональных военных
Круг лиц, которые относятся к иностранным вооруженным субъектам на Донбассе, широкий: от добровольцев до военнослужащих мужчин и женщин, которые получают вознаграждение, от независимых боевиков до профессиональных военных.
Об этом говорится в заявлении Рабочей группы ООН по вопросам использования наемников.
Отмечается, что сейчас группе экспертов известно о по крайней мере 176 иностранцах, чью личность было установлено, которые являются членами вооруженных групп самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
"Среди них большое количество лиц из Российской Федерации, а также среди других – из Сербии, Беларуси, Франции и Италии. Среди боевиков были и женщины, однако в значительно меньшем количестве", - говорится в сообщении.
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При этом эксперты не смогли установить принадлежность боевиков к частным военным компаниям, которые запрещены в Украине на законодательном уровне.
Стало известно, что рабочая группа ООН по вопросам об использовании наемников представит Совету ООН по правам человека доклад о своем визите в Украину в сентябре 2016 года.
Напомним, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Москве требует срочного прогресса в ситуации на Донбассе.