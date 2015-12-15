Минобороны и "Укроборонпром" подписали контракт на поставку бронемашин "Дозор"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

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"Первый контракт был заключен между госпредприятием "Львовский бронетанковый завод", входящим в состав "Укроборонпрома", и Министерством обороны Украины. Согласно общему решению, подписанному представителями ВСУ, разработчика и других ведомств, "Дозор-Б" успешно прошел государственные испытания и получил рекомендацию от государственной комиссии "принять на вооружение", - говорится в сообщении.

При этом объем контракта в концерне не уточнили.

По информации "Укроборонпрома", бронеавтомобиль рассчитан на 10 человек, вооружен пулеметной установкой дистанционного управления БПУ-12,7 с телевизионной и тепловизорной камерами, а также пулеметом НСВ-12,7 с оптическим прицелом. "Дозор" укомплектован двигателем Deutz с максимально возможной скоростью 120 км/час.

Как сообщал УНИАН, в начале года руководство "Укроборонпрома" заявляло о планах произвести в 2015 году 150 бронемашин "Дозор", но на протяжении года начало производства регулярно переносилось. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, к концу года 10 бронемашин "Дозор-Б" поступят в Вооруженные силы Украины.

В интервью УНИАН первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас сообщил, что Львовский бронетанковый завод еще летом был готов к началу производства "Дозоров", но серийное производство было невозможно без утверждения технических требований заказчика машин – Министерства обороны Украины.