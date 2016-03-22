Статус участника боевых действий получили уже более 127 тысяч военных

На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 127 тыс. 133 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Алексей Чернобай.

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"На минувшей неделе статус участника боевых действий получили более 300 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении Антитеррористической операции. На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 127 тысяч 133 человека из состава Вооруженных сил Украины", - сообщил Чернобай.