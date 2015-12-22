Президента просят не присваивать статус участника боевых действий "туристам" и тыловым рэкетирам

Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтерская организация "Повернись живим".

"В последнее время зона АТО все больше напоминает историческую достопримечательность, которую все кому не лень хотят посетить. И на выезде поставить себе УБД, звезду на погоны или что-то еще", - пишут волонтеры, приводя в пример несколько подобных случаев.

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Отмечается, что за полтора года войны, по разным оценкам, в реальных боях приняло участие от 35 до 60 тысяч человек. Ночную стрельбу по посадке, в которой собака сорвала растяжку, боем не стоит считать. За это время УБД получило 140 000 человек. Это с учетом того, что многие настоящие бойцы ждали свою корочку по полгода.

"Человек, прошедший ДАП не должен получать одинаковую корочку с сотрудником "Беркута", который на въезде в Донецкую область отжимал у местных деньги. УБД в его нынешнем виде стоит оставить для ребят, несущих службу в желтой зоне и реально нюхавших порох. Раздавая их дальше желтой зоны мы унижаем тех, кто воюет в красной. Ну и тем, кто служит или служил в красной зоне и регулярно рисковал своей жизнью нужно давать что-то большее чем бесплатный проезд и скидку на коммуналку. Да - это ляжет бременем на бюджет, но если мы перестанем давать УБД направо и налево, появится резерв, и мы сможем достойно поощрять ребят из красной зоны", - подчеркивают волонтеры.

Так, на эту тему глава Всеукраинского союза ветеранов АТО составил петицию на сайте Президента: "нужно сделать так, чтобы она набрала 25000 подписей и была рассмотрена".