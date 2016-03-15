Минобороны назвало общую сумму выплат военным за участие в АТО
10:31, 15 марта 2016Война
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На сегодняшний день более 27 тыс. украинских военных за участие в АТО выплачено вознаграждений на сумму, превышающую 122 млн грн.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.
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В том числе 51 военнослужащий получил почти 780 тыс. грн за уничтоженную военную технику противника, 1479 бойцов - более 4,5 млн грн за выполнение боевых задач в составе подразделений и более 25,5 тыс. бойцов – 117 млн грн за непосредственное участие в боевых действиях.
Гаврилюк также отметила, что еще более 200 тыс. грн будет выплачено в ближайшее время 56 бойцам за участие в боевых действиях АТО.
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