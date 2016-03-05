Боевики даже не скрывают запрещенные Минскими соглашениями САУ, "Грады" и танки - разведка
15:18, 05 марта 2016Война
2193
Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ и 122-мм РСЗО “Град” в районах Калиновка, Лозовое и Маркино.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Читайте такжеВ Россию вывезено оборудование более 20 промышленных гигантов Донбасса - разведка
Также отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым действием противника на подразделения украинских войск.
Читайте такжеУ боевиков недостаточно сил для полномасштабной агрессии - Генштаб ВСУ
Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО боевики 50 раз обстреляли украинских военных, больше всего – на Донецком направлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter