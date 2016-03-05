Боевики даже не скрывают запрещенные Минскими соглашениями САУ, "Грады" и танки - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Также отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым действием противника на подразделения украинских войск.

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Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО боевики 50 раз обстреляли украинских военных, больше всего – на Донецком направлении.