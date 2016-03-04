За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, трое были ранены", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Луганском направлении было спокойно.

В то же время на Донецком направлении, кроме утреннего обстрела из «Градов» позиций сил АТО под Красногоровкой, противник также применил 82-мм минометы в районе Опытного.

В целом провокации и прицельные обстрелы боевиков вчера продолжались по всей линии соприкосновения. Самые горячие точки – Светлодарска дуга, Горловская агломерация, Донецкий аэропорт.

По словам Лысенко, противник открывает огонь как в светлое, так и в темное время суток, но после захода солнца количество обстрелов и плотность огня резко возрастают. Всего на Донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано 46 обстрелов со стороны НВФ.

На Мариупольском направлении, как отметил Лысенко, противник нарушал режим тишины по всему фронту. Дважды оккупанты применили 82-мм минометы. В ходе одного из вражеских обстрелов силы АТО открыли ответный огонь и решительно пресекли провокацию боевиков. Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 11 обстрелов наших позиций со стороны НВФ.

Как сообщал УНИАН, согласно данным штаба АТО, за минувшие сутки террористы 57 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.