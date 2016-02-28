Боевики из зенитной установки обстреляли позиции сил АТО в районе Красногоровки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. «На Донецком направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты вблизи Песков и Опытного. Из зенитной установки враг со Старомихайловки вел огонь по укреплениям в районе Красногоровки», - сообщает штаб.

Читайте такжеСутки в зоне АТО прошли без потерь: ранен один украинский военныйКроме того, на Мариупольском направлении террористы, в очередной раз нарушая Минские договоренности, около 15.00 открыли огонь из минометов калибров 120 и 82 мм по опорным пунктам украинских войск вблизи Водяного, Гнутового и Талаковки и выпустили при этом 21 мину.

Позиции под Марьинкой враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного зафиксирован снайперский огонь, добавили в штабе.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Золотого и Калиново-Попасная.

В отдельных случаях украинские военные открывали ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия, добавили в пресс-центре.