Украина потеряла не менее 430 военных после Минских соглашений - Пентагон

В интервью «Голосу Америки» заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, в ведении которого находятся вопросы, связанные с Украиной, Россией и Евразией, заявил, что США наблюдают «значительное» усиление столкновений на востоке Украины.

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По его словам, несмотря на прошлогоднее соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Украины потеряли не менее 430 человек в столкновениях с сепаратистами.

«Россия поддерживает командные и управленческие связи с сепаратистами, которых она поддерживает в Восточной Украине», – заявил Карпентер «Голосу Америки».

Россия поставляет на украинский Донбасс тяжелое вооружение, одновременно занимаясь обучением и управлением сепаратистами с помощью «силы, которая присутствует в Восточной Украине».

«Это проблема, которая поощряется Россией», – сказал Карпентер.

Как сообщал УНИАН, за сутки штаб АТО зафиксировал 62 обстрела позиций ВСУ.