Боевики совершили 26 обстрелов позиций сил АТО
В зоне проведения АТО боевики с начала суток совершили 26 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины: 16 зафиксировано на Донецком направлении и 10 - на Мариупольском.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
«В течение часа из минометов и гранатометов различных систем террористы вели огонь по позиции “Зенит” вблизи Авдеевки. Активизировались вражеские снайперы вблизи Песков и Авдеевки. Из гранатометов и пулеметов крупного калибра российские террористы обстреляли опорные пункты в районе шахты Бутовка, Опытного, Песков и Зайцево», - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗапрет на стрельбы возле линии соприкосновения коснется всех видов оружия - ОБСЕ
Отмечается, что из миномета калибра 120 мм российские наемники обстреляли позицию вблизи Бердянского, а опорные пункты рядом с Марьинкой - из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
Неприцельный огонь террористы вели по позициям вблизи Широкино из минометов 120 и 82 мм, добавили в штабе.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину2 березня 2016 року:В зоні проведення АТО проросійські найманці ...Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.