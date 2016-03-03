Боевики совершили 26 обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В течение часа из минометов и гранатометов различных систем террористы вели огонь по позиции “Зенит” вблизи Авдеевки. Активизировались вражеские снайперы вблизи Песков и Авдеевки. Из гранатометов и пулеметов крупного калибра российские террористы обстреляли опорные пункты в районе шахты Бутовка, Опытного, Песков и Зайцево», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из миномета калибра 120 мм российские наемники обстреляли позицию вблизи Бердянского, а опорные пункты рядом с Марьинкой - из зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

Неприцельный огонь террористы вели по позициям вблизи Широкино из минометов 120 и 82 мм, добавили в штабе.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину2 березня 2016 року:В зоні проведення АТО проросійські найманці ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, March 2, 2016

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.