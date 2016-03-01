За минувшие сутки в зоне АТО ранения получили трое военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое наших бойцов получили ранения», - сказал он.

По словам Мотузяника, один украинский военный был ранен в районе Каменки, подорвавшись на вражеской растяжке. В Красногоровке и Марьинке и двое бойцов получили ранения в результате обстрелов украинских позиций боевиками.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибших или раненых среди украинских военных небыло.