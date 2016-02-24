За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных
13:04, 24 февраля 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, однако двое получили ранения.
За сутки в зоне АТО ранены двое военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения", - сказал Мотузяник.
По его словам, это произошло вблизи шахты "Путиловская" ("Бутовка-Донецкая", Донецк) и возле Красногоровки.
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