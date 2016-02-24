За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения", - сказал Мотузяник.

По его словам, это произошло вблизи шахты "Путиловская" ("Бутовка-Донецкая", Донецк) и возле Красногоровки.

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