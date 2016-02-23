Возле Авдеевки ранены двое украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате происходящих боевых действий погибших украинских военных нет, двое – получили ранения», - сообщил Андрей Лысенко.

Он также отметил, что ранения украинские военные получили вблизи Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий ранены два украинских военных, еще 11 получили ранения из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.