За сутки в зоне АТО получили ранения 13 украинских военных - Лысенко
13:42, 22 февраля 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО в результате боевых действий ранены два украинских военных, еще 11 получили ранения из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет. Двое военных были ранены. Также вчера вблизи Марьинки в результате неосторожного обращения с взрывным устройством получили ранения 11 наших военнослужащих", - сказал Лысенко.
Напомним, боевики в зоне АТО активизировались: 44 вражеских обстрела, горячее всего – на Донецком направлении.
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