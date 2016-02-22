За сутки в зоне АТО получили ранения 13 украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет. Двое военных были ранены. Также вчера вблизи Марьинки в результате неосторожного обращения с взрывным устройством получили ранения 11 наших военнослужащих", - сказал Лысенко.

Напомним, боевики в зоне АТО активизировались: 44 вражеских обстрела, горячее всего – на Донецком направлении.