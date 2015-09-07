Переворот в "ДНР": Кремлевские СМИ сообщили, что Пургин сидит в камере под арестом

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на "депутата народного совета" Элладу Шафтнер.

«Андрей Евгеньевич Пургин и его жена Елена Алексеевна находятся сейчас в "МГБ», - заявила Шафтнер. Отвечая на вопрос, находится ли он в камере, она ответила: «Да».

"Это можно легко проверить, если прийти к нему домой и просто попросить, чтобы он вышел. Он не выйдет, потому что его дома нет. Телефоны Елены Алексеевны и Андрея Евгеньевича отключены. Никаких обвинений ни вчера, ни сегодня не было выдвинуто. Более того, в пятницу, когда его арестовывали, даже "генеральная прокуратура" не знала о том, что производятся такие действия", - сказала Шафтнер.

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Напомним, ранее российские СМИ сообщили о "госперевороте" в так называемой "ДНР", в результате которого глава "парламента" Андрей Пургин был смещен с должности, и временно исполняющим его обязанности назначен Денис Пушилин.