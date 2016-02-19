В разведке назвали причину активизации боевиков на Донбассе
Российско-террористические войска активизируют бои на Донбассе, чтобы отвлечь внимание местного населения от ухудшения социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил на брифинге в Киеве.
Читайте такжеРоссийско-террористические войска на Донбассе готовятся к наступлению – ИС
"Руководство оккупированных районов так называемых "ДНР" и "ЛНР" не может дать ответ на вопрос, почему в условиях, когда есть договоренность о прекращении огня, экономическая, социальная ситуация продолжает ухудшаться", - заявил он.
"Именно в этих условиях очень часто боевики, российские оккупационные войска идут на то, чтобы активизировать боевые действия и отвлечь внимание местного населения от тех проблем и неурядиц, которые есть на оккупированных территориях", - добавил Скибицкий.
Как сообщалось ранее, оккупационная власть на Донбассе начала активную подготовку к проведению так называемых местных выборов в "ДНР/ЛНР".