В разведке назвали причину активизации боевиков на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил на брифинге в Киеве.

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"Руководство оккупированных районов так называемых "ДНР" и "ЛНР" не может дать ответ на вопрос, почему в условиях, когда есть договоренность о прекращении огня, экономическая, социальная ситуация продолжает ухудшаться", - заявил он.

"Именно в этих условиях очень часто боевики, российские оккупационные войска идут на то, чтобы активизировать боевые действия и отвлечь внимание местного населения от тех проблем и неурядиц, которые есть на оккупированных территориях", - добавил Скибицкий.

Как сообщалось ранее, оккупационная власть на Донбассе начала активную подготовку к проведению так называемых местных выборов в "ДНР/ЛНР".