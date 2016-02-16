В феврале СММ ОБСЕ насчитала уже 55 случаев ограничения ее перемещения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он подчеркнул, что свобода перемещения миссии является ключевым элементом для осуществления наблюдения на Донбассе.

“В январе этого года нас ограничивали в перемещении более 90 раз в районе конфликта на Донбассе, и подавляющее большинство – более 80% этих ограничений – случается в районах, которые не контролируются правительством. И на середину февраля мы уже насчитали 55 таких серьезных ограничений. И опять же, подавляющее большинство этих ограничений случались на неподконтрольных правительству Украины территориях”, - сказал Хуг.

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При этом он назвал выводы миссии в связи с ограничением свободы перемещения на Донбассе.

"Один вывод - четко ясно для нас, что те, кто нас ограничивает в свободе перемещения, не хотят, чтобы мы увидели, что происходит там, на этой территории, куда нам не разрешают проследовать. Второй вывод - если мы не можем проследовать дальше, и если мы ограничены, то мы не можем зафиксировать выполнили ли стороны те требования (в соответствии с Минскими соглашениями), с которыми они согласились", - сказал Хуг.

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