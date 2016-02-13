Возле Зайцево вооруженные силы России понесли потери - разведка

17:56, 13 февраля 2016
Война
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В районе Марьинки действует подразделение российских вооруженных сил «Белый медведь».

REUTERS

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведкой установлено, что «в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады (Обильное) в районе Марьинка действует подразделение ВС РФ «Белый медведь».

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Кроме того, по данным разведки, в течение суток противник понес потери в личном составе. «Один военнослужащий ВС РФ погиб (Валерий Москалец) и один получил ранение во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе населенного пункта Зайцево», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Иловайск прибыли два эшелона с военной техникой для боевиков.

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