Возле Зайцево вооруженные силы России понесли потери - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведкой установлено, что «в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады (Обильное) в районе Марьинка действует подразделение ВС РФ «Белый медведь».

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Кроме того, по данным разведки, в течение суток противник понес потери в личном составе. «Один военнослужащий ВС РФ погиб (Валерий Москалец) и один получил ранение во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе населенного пункта Зайцево», - говорится в сообщении.

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