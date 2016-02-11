Выжженная земля: Тука рассказал о разграбленных предприятиях и затопленных шахтах на Донбассе

Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука в интервью изданию "Лига.net" рассказал о тактике разрушения инфраструктуры Донбасса.

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"Я общался со специалистами, которые занимались восстановлением инфраструктуры в Грузии после того, как там побывали россияне. По их опыту: когда они уходят, то после себя оставляют выжженную землю", - рассказал Тука.

Он добавил, что сейчас "целенаправленно уничтожается инфраструктура - больницы, школы, мосты, предприятия".

"С той стороны уже постоянно поступает информация о постоянном вывозе наших предприятий на территорию России. Идет их демонтаж с дальнейшим монтажом в РФ, но немало фактов, когда просто вывозятся в качестве металлолома", - отметил Тука.

Кроме того, фиксируются случаи, когда предприятия в результате нарушения технологической дисциплины приходят в такое состояние, что возобновить их работу практически невозможно: "Например, по моим данным, большая проблема, почти за гранью, у нас будет с восстановлением ферросплавного завода".

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Также, по словам Туки, на международном уровне уже изучают вопрос о затопленных боевиками шахтах.