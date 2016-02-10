Боевики из гранатометов обстреляли силы АТО в Песках, Опытном и Авдеевке - штаб

Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. В течение минувших суток они 45 раз открывали огонь по украинским укреплением.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Опорные пункты сил АТО в районе Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"В районе временно оккупированной Горловки противник открывал огонь из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Зайцево и Майорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пригороде Донецка боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции военных в Песках, Опытном и Авдеевке.

"На Мариупольском направлении боевики активизировались возле Талаковки и Широкино. Здесь наши позиции подверглись минометному обстрелу. Также враг применял гранатометы и стрелковое оружие", - заявили в штабе.