Боевики из гранатометов обстреляли силы АТО в Песках, Опытном и Авдеевке - штаб
В районе временно оккупированной Горловки противник открывал огонь из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Зайцево и Майорске.
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. В течение минувших суток они 45 раз открывали огонь по украинским укреплением.
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
Опорные пункты сил АТО в районе Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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"В районе временно оккупированной Горловки противник открывал огонь из минометов и гранатометов по украинским укреплениям в Зайцево и Майорске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пригороде Донецка боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции военных в Песках, Опытном и Авдеевке.
"На Мариупольском направлении боевики активизировались возле Талаковки и Широкино. Здесь наши позиции подверглись минометному обстрелу. Также враг применял гранатометы и стрелковое оружие", - заявили в штабе.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 10 февраля 2016 года:Пророссийские боевики не прекращают обстрелы...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО9 февраля 2016 г.