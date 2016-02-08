Сегодня в зоне АТО боевики 20 раз обстреливали позиции ВСУ - штаб

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в районе проведения АТО пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе.

«С начала суток они 20 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

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Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим опорным пунктам в Авдеевке, Песках и на шахте Бутовка, а украинские позиции вблизи Марьинки и Новгородского были обстреляны из стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что в районе временно оккупированной Горловки из крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по нашим опорным пунктам в Зайцево, Троицком и Новгородском, а со стороны Старомихайловки боевики вели минометный огонь по укреплениям сил АТО неподалеку от Красногоровки.

«На Мариупольском направлении украинские позиции у Гнутово были обстреляны из минометов калибра 82 мм. По опорному пункту Вооруженных Сил Украины недалеко от Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, террористы вели огонь из минометов калибра 120-мм», - отметили в пресс-центре.