На оккупированном Донбассе ухудшается криминогенная обстановка из-за осужденных в рядах боевиков - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"В связи с привлечением к вооруженным формированям 1 и 2 АК бывших осужденных, криминогенная обстановка на временно оккупированных территориях Востока Украины продолжает ухудшаться", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее разведка сообщила, что в "ДНР" угрожают жестко наказывать жителей за протесты против "кадровых назначений" Захарченко.