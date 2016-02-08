На оккупированном Донбассе ухудшается криминогенная обстановка из-за осужденных в рядах боевиков - разведка
12:46, 08 февраля 2016Война
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Боевики привлекают осужденных к службе в незаконных вооруженных формированиях.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
"В связи с привлечением к вооруженным формированям 1 и 2 АК бывших осужденных, криминогенная обстановка на временно оккупированных территориях Востока Украины продолжает ухудшаться", - отмечается в сообщении.
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Напомним, ранее разведка сообщила, что в "ДНР" угрожают жестко наказывать жителей за протесты против "кадровых назначений" Захарченко.
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