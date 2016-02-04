Пограничники закрыли пункт пропуска "Зайцево" на неопределенный срок
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Зайцево" в Донецкой области закрыт на неопределенный срок. В случае обострения ситуации на Донбассе могут приостановить работу и другие пункты пропуска через линию разграничения.
Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян. "Работа КПВВ "Зайцево" приостановлена на неопределенный срок, до того времени, пока ситуация не стабилизируется, если будет продолжаться тенденция и на других направлениях, и для граждан, которые следуют через КПВВ, будет создаваться угроза жизни и здоровью, конечно, возможно, будут приняты решения о закрытии КПВВ на других направлениях", - добавил Олег Слободян.
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Он подчеркнул, что до стабилизации ситуации об открытии КПВВ "Зайцево" "не может быть и речи".
Слободян отметил, что на данный момент основным фактором, сдерживающим открытие новых КПВВ, является активизация российско-террористических войск на востоке Украины.
"Открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда обсуждается. И с повестки дня не снято. Пограничники в пределах своей компетенции предоставляют рекомендации относительно наиболее целесообразных направлений открытия и того, каким образом лучше обустроить эти КПВВ, но прерогатива принятия решения лежит все-таки на военно-гражданских администрациях и штабе АТО", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила о закрытии КПВВ "Зайцево" из-за обстрелов российских наемников.
Сегодня, 4 февраля, в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики хотят "стереть с лица земли" Зайцево.
"После вынужденного закрытия руководством АТО контрольного пункта въезда/выезда "Зайцево", пророссийские боевики начали применять тактику «выжженной земли»", - отметили в сообщении.