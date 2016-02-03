The Daily Beast: В Украину вернулась война. Но почему никто об этом не говорит?

Об этом пишет Пьер Вокс в статье "В Украину вернулась война. Но почему никто об этом не говорит?", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Грязная война России в Украине далека от состояния "замороженного конфликта", но, несмотря на ухудшение ситуации, Запад, похоже, стремится закрыть на это глаза.

Боевые действия на юго-востоке Украины гремели всю зиму, это вызвало усталость от конфликта и снижение интереса СМИ. Но в последние недели количество атак заметно возросло.

Украинские чиновники сообщают о 71 атаке в день, при этом большинство боевых действий сосредоточено вокруг захваченных сепаратистами городов – Донецка и Горловки, а также в сельской местности к востоку от портового города Мариуполя.

Обе стороны обвиняют друг друга в ежедневном использовании тяжелых минометов, которые должны были быть отведены более года назад, согласно Минским договоренностям.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая следит за режимом прекращения огня, в этом месяце снова были использованы системы залпового огня "Град" и 152-миллиметровая артиллерия. Согласно сообщениям, их использовали два дня подряд в подконтрольной сепаратистам Горловке.

26 и 27 января в социальных медиа появилось множество сообщений от жителей Донецка об интенсивных боях в северной части города, где линия фронта проходит вдоль руин аэропорта, неподалеку от Песок и Авдеевки. Десятки пользователей Twitter и ВКонтакте по всему городу сообщили о мощном взрыве и ударной волне 27 января, чему до сих пор нет правдоподобного объяснения. Некоторые пользователи утверждают, что это был самый ужасный обстрел со времени последнего штурма Донецкого аэропорта в прошлом году.

Кроме того, в течение последних нескольких дней мы видели, как поддерживаемые Россией сепаратисты обстреливали пограничные контрольно-пропускные пункты, которые позволяют гражданскому населению заходить и покидать захваченную сепаратистами территорию. Возможно, государство вынуждено будет закрыть эти жизненно важные "переходы", чтобы избежать жертв.

13 января новый представитель России на мирных переговорах в Минске Борис Грызлов призвал немедленно прекратить огонь, но это ни к чему не привело.

Украинское руководство и лидеры сепаратистов следуют диаметрально противоположным планам относительно проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса – ключевого элемента Минских договоренностей.

Киев говорит, что выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины. Это подтверждает и текст Минского соглашения. Но Захарченко, руководитель самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" (ДНР), на прошлой неделе снова заявил о своем намерении запретить все основные украинские политические партии и провести выборы в соответствии с "законодательством" ДНР.

Перспективы еще одного элемента Минского процесса – обмена военнопленными – тоже кажутся довольно мрачными. 28 января глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Ален Эшлиман сообщил журналистам, что его организация смогла получить доступ только к четырем из 133 украинских военнопленных, которых удерживают сепаратисты. Такое количество (133 человека) назвали сами сепаратисты.

25 января бывший президент Леонид Кучма, ведущий представитель Украины в прямых переговорах с поддерживаемыми Россией сепаратистами, заявил, что, по его мнению, многие из этих заключенных уже мертвы. Он предположил, что сепаратисты используют переговоры, чтобы тянуть время.

Все это происходит на фоне мрачных событий. МККК заявляет, что в результате конфликта на Донбассе, пропали без вести более тысячи человек. Вследствие разрушения инфраструктуры и тысяч жертв боевых действий, быстро распространяются болезни.

Украина (а также юг России) сейчас находится в плену эпидемии гриппа типа H1N1, который распространился в 18 областях страны и убил, по меньшей мере, 171 человека. В Харькове школы закрыты на неопределенное время. В подконтрольном сепаратистам Донецке, свыше 2000 человек обратились к врачам с жалобами на ОРВИ в этом году. "Луганская Народная Республика" сообщает о гораздо худшей ситуации, там инфицированы более 10 000 людей, введены десятки карантинных зон. И Эдуард Басурин, военный представитель ДНР, и Вадим Соловьев, депутат в Государственной Думе РФ, заявили, что вспышка гриппа в Украине возникла в результате применения американцами биологического оружия в контролируемом правительством Харькове.

Конечно, в сочетании с (скорее всего, российской) кибератакой, которая стала причиной отключения электричества в конце прошлого года и вызвала противостояния из-за импорта на границе с оккупированным Крымом, это только усугубляет глубокое недоверие между Киевом и российской стороной.

Тем не менее, 22 января, государственный секретарь США Джон Керри заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены в течение "ближайших месяцев", если Минские соглашения будут выполнены в полном объеме.

Санкции были впервые введены в ответ на оккупацию и аннексию Крыма Россией. Это совершенно отдельный вопрос, по которому нет даже намека на прогресс, и предположение Керри о том, что Минские договоренности могут быть полностью реализованы в течение нескольких месяцев, просто абсурдно.

Порошенко заявил, что прекращение огня должно предшествовать принятию закона об "особом статусе", который создаст полу-автономию в оккупированных районах Донбасса и установит правовые рамки для проведения местных выборов. И даже если эти весьма спорные планы увенчаются успехом, Минские договоренности предусматривают вывод всех иностранных (т.е. российских) войск из Украины и восстановление государственного контроля над всей границей с Россией. И только после этого будет возможна их полная реализация.

Намек Керри на сближение является частью более широкой тенденции.

Немецкие и финские власти продолжают разработку проекта трубопровода "Северный поток-2" с государственной российской газовой монополией "Газпром". Такая политика – это открытое пренебрежение мерами по обретению энергетической независимости Европы, и она сталкивается с сопротивлением в Украине, Польше и странах Балтии.

В Великобритании, в ходе публичного расследования убийства Александра Литвиненко было обнаружено, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) организовала радиологическое убийство, и что тогда глава ФСБ Николай Патрушев и даже сам президент Владимир Путин, "вероятно", отдали такой приказ. Но, несмотря на эти устрашающие выводы, правительство воздерживается от "раскачивания лодки".

Во время дебатов в Палате общин, которые прошли после публикации доклада о расследовании по делу Литвиненко, министр внутренних дел Тереза ​​Мэй выступила против призывов принять британский аналог американского "акта Магнитского" – широкого списка санкций в отношении коррумпированных российских чиновников, нарушающих права человека. Она объявила о вялой мере наказания в форме замораживания всех британских активов двух убийц, которые находятся под защитой Кремля (один в качестве депутата) в течение почти десяти лет с момента убийства.

Причина мягкого подхода Керри и Мэй в отношении России заключается в том, что Запад надеется на помощь Путина в Сирии. "Мы по-прежнему призываем президента Путина принять меры, чтобы Россия, как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ответственно принялась за работу и внесла значимый вклад в обеспечение глобальной безопасности и стабильности", - сказала Мэй. "Она может, например, сыграть важную роль в победе над ИГИЛ, и, совместно с более широким международным сообществом, помочь Сирии продвигаться к стабильному будущему".

Но это означает, что необходимо закрыть глаза не только на убийство Литвиненко, но и на аннексию Крыма Россией и вторжение на Донбассе, ради надежды на то, что Путин, возможно, вернется к сотрудничеству с Западом по вопросу Сирии. Если Россия может безнаказанно использовать радиоактивный полоний, чтобы убить британского подданного в Лондоне, или сбить пассажирский самолет над Украиной, то как мы можем сотрудничать с ней по вопросам "тяжких преступлений" или "авиационной безопасности?"

Надежда здесь совершенно неуместна.

Россия "могла бы" сыграть важную роль в борьбе с ИГИЛ, но она лишь использовала эту легенду, чтобы скрыть дальнейшие цели, которые полностью противоречат целям (по крайней мере, публично заявленным) Великобритании, США и Франции. Подавляющее большинство российских воздушных ударов в Сирии направлены не на территории ИГИЛ, а на районы, подконтрольные оппозиционным группам. К ним относятся также подразделения Свободной сирийской армии, которые получают снабжение из США. Когда россияне осуществляют авиаудары по территории ИГИЛ, они бомбят водоочистные сооружения и зернохранилища, которые Министерство обороны России пытается выдать за нефтеперерабатывающие заводы. Между тем, есть сообщения, что до прямого военного вмешательства в сентябре прошлого года, Россия в течение нескольких лет направляла местных джихадистов в Сирию на войну с группировками, в том числе и с ИГИЛ.

Это имело негативные последствия. Путин и Башар аль-Асад уничтожают оппозицию, в которую входят националисты и исламисты от умеренных до фундаменталистов, но они оставляют ИГИЛ относительно невредимым. Они вытесняют умеренных, и тем самым укрепляют позиции джихадистов среди пострадавших и оскорбленных суннитов.

Кроме того, если при помощи российских воздушных и наземных войск режиму Асада удастся вернуть захваченные повстанцами районы Идлиб и Алеппо, то миграционный кризис, который уже приблизил к краху Шенгенскую систему, резко ухудшится.

Ни в коем случае не будет преувеличением сказать, что распад Европейского союза – это цель внешней политики Кремля. Россия поддерживала отношения с ультраправыми партиями евроскептиков на всей территории ЕС, а опасный, нео-вишистский "Национальный фронт" даже получал миллионы евро от связанного с Кремлем российского банка. В этом месяце российское государственное телевидение распространяло сфабрикованные истории о немецкой девочке-подростке, которую изнасиловали иммигранты, а посольство России в Лондоне публиковало в Twitter расистские комментарии о том, что Германию вытаптывают мигранты.

Похоже, ради фантазий и финансовой выгоды, западные правительства намерены игнорировать российские преступления, не только в Украине и Сирии, но и у себя дома, в ЕС.